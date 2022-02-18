Bergen film fragmanında şok detay Bergen ile ikiz gibi olmuş işte Farah Zeynep Abdullah'ın son hali

Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın da başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.