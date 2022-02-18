Bergen film fragmanında şok detay Bergen ile ikiz gibi olmuş işte Farah Zeynep Abdullah'ın son hali
Farah Zeynep Abdullah başrolünü oynadığı Bergen filminin frragmanını paylaştı sosyal medyada olay oldu. Şarkıcı Bergen'e ikizi gibi benzeyen Farah Zeynep Abdullah şoke etti!
Bergen filminin başrol oyuncusu olan Farah Zeynep Abdullah, kişisel Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini şoke etti. Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin fragmanını paylaştı! Şarkıcıya olan benzerliği görenler gözlerine inanamadı.
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol oynadı. Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından filmin afişini paylaştı.
Oyuncunun afişte Bergen'e olan benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.
Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın da başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.