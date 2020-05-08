Berfu Yıldız Yenenler'den olay Eser Yenenler itirafı her şeyi bir bir anlattı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler, YouTube kanalından, kendisine gelen soruları yanıtladı. Yeneler, eşinden düğününe kadar yine birçok itirafta bulundu.
Zaman zaman Eser Yenenler ile de kamera karşısına geçen Berfu Yenenler, bu kez YouTube kanalında hayatına, evliliğine ve eşi Eser Yenenler'e dair birçok itiraf yaptı. 2015 Miss Turkey'in 4i güzeli olan Berfu'nun itiraflarından dikkat çekenler ise şu şekilde:
Nasıl bir öğrenciydin?
''İlkokuldan hiç bahsetmiyorum bile! Üniversitede rezalet ötesi bir öğrenciydim. Hiç sevmediğim bir bölüm okuyordum. Lise yıllarımda ise öğretmenlerin sevmediği bir öğrenciydim. Derslerim çok iyiydi hatta okul birincisiydim ama inanılmaz düzen bozan, isyan çıkaran bir insandım.''
Evlilikten korktuğun oldu mu?
''Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece...''
Kendinde en beğenmediğin yer?
''Çok beyaz tenli olduğum için cildim çok hassas çok yara izi kalıyor, onun dışında geri kalan her yerimi beğeniyorum. Bir estetiğim yok. İlerde yaşlanınca belki bir şeyler yaptırabilirim.''