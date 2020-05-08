Berfu Yıldız Yenenler'den olay Eser Yenenler itirafı her şeyi bir bir anlattı

Evlilikten korktuğun oldu mu?

''Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece...''