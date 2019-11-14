Berfu Yenenler'in kilosu herkesi şok etti doğumdan sonra bakın nasıl kilo vermiş
Bir ay önce anne olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, resmen eski formuna döndü. Yenenler, doğumdan sonra bakın nasıl kilo vermiş.
Geçtiğimiz Haziran ayında Eser Yenenler ile hayatını birleştiren 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, bir ay önce anne olmuş ve oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Hamileliği boyunca sadece 13 kilo alan Yenenler'in şimdiki formu ise görenleri şoke ediyor.
Hamilelik kilolarından çok kısa bir sürede kurtulan Berfu Yenenler'in doğum sonrası nasıl bu kadar kolay ve çabuk kilo verdiği merak ediliyordu ki Yenenler, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı fit vücutlu fotoğrafıyla anlattı.
Yenenler, doğum sonrası kilo verme süreci için şunları söyledi:
"Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabi ki bir anda gitmedi hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.''
''Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.''