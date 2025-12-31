Berfu Yenenler'den yılbaşı açıklaması: “2026 hepimize tüm güzelliklerini getirsin”
Ünlü çift Eser ve Berfu Yenenler, 2026’ya veda ederken takipçileriyle yılbaşı paylaşımında buluştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşım, birçok beğeni ve yorum aldı.
2019 yılında evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile hayatı sürdürüyor.
Ünlü çift, sosyal medya üzerinden aile içi paylaşımlarla sık sık takipçilerini bilgilendiriyor ve eğlenceli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak, Yenenler çifti, 2026 yılı için umut dolu bir mesaj paylaştı.
Paylaşımlarına, "2026 seni bekliyoruz, yap şovunu be. Bize ve hepimize bütün güzelliklerini getir, sağlıkla, musmutlu bir yıl geçirelim. 2026 sonunda 'Vay be, geçirdiğimiz en iyi yıl' diyelim" notunu düşen çift, yeni yıldan beklentilerini ve heyecanlarını takipçileriyle paylaştı.