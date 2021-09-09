Berfu Yenenler'den Miss Turkey 2021'deki 'hamile' şakasına gelen tepkilere yanıt

Komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" çıkışı Miss Turkey 2021'e damga vurdu. Özellikle sosyal medyada çok eleştiri alan bu sözlerine, Berfu Yenenler'den savunma geldi. Yenenler Instagram hesabından paylaştığı story ile kendisini 'gereksiz espri yapmak' ve 'toplumsal ahlaki değerlere uygunsuz türde bir çıkış yapmak'la eleştirenlere cevap verdi.