Berfu Yenenler'den Miss Turkey 2021'deki 'hamile' şakasına gelen tepkilere yanıt
Miss Turkey 2021'de sunucu eşler eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in arasındaki bir diyalog sosyal medyada cok tartışıldı. Berfu Yenenler'in "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Yenenler kendisine yönelik eleştirilere Instagram'dan yanıt verdi.
Komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" çıkışı Miss Turkey 2021'e damga vurdu. Özellikle sosyal medyada çok eleştiri alan bu sözlerine, Berfu Yenenler'den savunma geldi. Yenenler Instagram hesabından paylaştığı story ile kendisini 'gereksiz espri yapmak' ve 'toplumsal ahlaki değerlere uygunsuz türde bir çıkış yapmak'la eleştirenlere cevap verdi.
Berfu Yenenler, önceki akşam Miss Turkey 2021 sahnesinde eşi Eser Yenenler’e yaptığı espriyle çok eleştirildi. Sahnede “Kendimi ne zaman sana bıraksam bizim çocuğumuz oluyor” diyen Berfu Yenenler, eleştirilere yanıt verdi.
"Televizyon öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim!"
Yenenler, Instagram hesabın paylaştığı mesaj şöyle dedi:
"Burası özgür bir ülke"
"Karı-Koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim. Televizyon öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke.