Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi
Eser Yenenler'in sosyal medya influencer'ı eşi Berfu Yenenler'den, kocası ve kendisi için 'komik değiller' yorumu yapan Demet Akalın'a kapak gibi paylaşım... Berfu Yenenler Demet Akalın'a 'Beyinsizsin' dedi.
Sosyal medyada her paylaştığı ve her söylediğiyle olay olan Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Eser ve Berfu Yenenler çiftini komik bulmadığını ve çiftin yaptıklarını zorla gündemde kalma çabası olarak gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a bir gönderme geldi.
Bir sosyal medya hesabı Berfu ve Eser Yenenler çiftinin çektikleri videoyu "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı.
'Komik değiller' deyince kıyamet koptu: Akalın paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.
Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı.