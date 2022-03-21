Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Sosyal medyada her paylaştığı ve her söylediğiyle olay olan Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Eser ve Berfu Yenenler çiftini komik bulmadığını ve çiftin yaptıklarını zorla gündemde kalma çabası olarak gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a bir gönderme geldi.