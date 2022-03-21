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Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Eser Yenenler'in sosyal medya influencer'ı eşi Berfu Yenenler'den, kocası ve kendisi için 'komik değiller' yorumu yapan Demet Akalın'a kapak gibi paylaşım... Berfu Yenenler Demet Akalın'a 'Beyinsizsin' dedi.

Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Sosyal medyada her paylaştığı ve her söylediğiyle olay olan Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Eser ve Berfu Yenenler çiftini komik bulmadığını ve çiftin yaptıklarını zorla gündemde kalma çabası olarak gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a bir gönderme geldi.

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Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Bir sosyal medya hesabı Berfu ve Eser Yenenler çiftinin çektikleri videoyu "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı. 

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Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

'Komik değiller' deyince kıyamet koptu: Akalın paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.

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Berfu Yenenler'den 'komik değilsiniz' diyen Demet Akalın'a kapak 'Beyinsiz' göndermesi

Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. 

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