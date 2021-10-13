Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...

En son aldatma itirafıyla gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den dikkat çeken bir itiraf daha geldi. ''Eser Yenenler, ünlü ve zengin olmasaydı, onunla evlenebilir miydin?'' sorusuna da yanıt veren Berfu Yenenler, "Hayatımı tiyatroda mı yaşıyorum, ne zannediyorsun" dedi.