Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den bir itiraf daha... Berfu Yenenler, ''Bir Türkiye güzeli olarak neden Eser Yenenler'i seçtiniz?'' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
En son aldatma itirafıyla gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den dikkat çeken bir itiraf daha geldi. ''Eser Yenenler, ünlü ve zengin olmasaydı, onunla evlenebilir miydin?'' sorusuna da yanıt veren Berfu Yenenler, "Hayatımı tiyatroda mı yaşıyorum, ne zannediyorsun" dedi.
Miss Turkey 2015 güzellerinden Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. Aile hayatlarına dair görüntüleri, sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ikili, magazin dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Berfu Yenenler, konuk olduğu 'Pena' YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirdi.
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Berfu Yenenler'in o sözleri:
Eser ile sevgili olduktan 1 ay sonra, telefonundaki bütün kadınları engellemiştim. Yine Instagram'dan takip ettiği bütün kadınları takipten çıktım. Ama doğru yoldaymışım bakın, 2 tane çocuk yaptım. Evliyiz, mutluyuz, doğru yolu buldurmuşum o zaman...