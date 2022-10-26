Berfu Yenenler'den 'Evlilik özet' videosu! Keşke evlenmeseydin diyen takipçiye yanıtı olay!
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Oyuncu Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabı Instagram'dan eğlenceli paylaşımlara imza atıyor. Son olarak, "Evlilik özet" notuyla paylaştığı gönderiye gelen yorumlara kızan Yenenler'in verdiği yanıt çok konuşulacak cinsten. İşte Berfu Yenenler'in takipçisine yanıtı...
2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan ve yarışmada 4. güzel seçilen Berfu Yenenler, Insragram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla magazin gündeminde kendine sık sık yer buluyor.
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2 çocuk annesi Yenenler, evlendikten sonra değişen hayatını, esprili bir şekilde paylaştığı video ile gözler önüne serdi.
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'Evlilik özeti' yazısıyla başlayan videoda ilk olarak Berfu Yenenler'in tacıyla verdiği poz görülüyor.
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Daha sonra ise görüntü siyah beyaz bir hal alıyor.
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