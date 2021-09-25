Berfu Yenenler'den 'aldatma' itirafı
Sosyal medyayı aktif kullanan ve eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler, katıldığı bir programda aldatma itirafıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.
2015 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile yaptığı evlilikten sonra geniş kitlelerce tanınmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler, Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu.
''Aldattım''
Aslı Şafak'ın ''Hiç aldattın mı?'' sorusuna ''Aldattım'' yanıtı veren Berfu Yenenler, ''Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Öyle aldatmaktan bahsediyorum'' dedi.
Berfu Yenenler, Aslı Şafak'ın ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lise de, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum."