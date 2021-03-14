Berfu Yenenler 'Yakın olması şoku' deyip Eser Yenenler'le paylaştı! Herkesi güldürdü
İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in son paylaşımı takipçilerini güldürdü.
25 yaşındaki Berfu Yenenler ve 37 yaşındaki Eser Yenenler 2019'da dünya evine girmişti. Tescilli güzel Berfu Yenenler, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
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Tescilli güzel, önceki gün oğlunun ultrason görüntülerini elinde tuttuğu, eşi Eser Yenenler'le bir fotoğraf paylaştı.
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Yenenler pozuna "Mete Emmi ve kocama doğumun beklediğimizden de yakın olması şoku" notunu düştü.
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Takipçileri Yenenler'e sağlıkla ikinci çocuğuna kavuşması temennilerini sundu.
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