Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu böyle açıkladılar
Geçtiğimiz günlerde evlerinde yangın paniği yaşayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl evlenen ve çocukları Kuzey'i kucaklarına alan komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.
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Berfu Yenenler dün de Instagram hesabından çocuklarının cinsiyetini açıkladı. Yenenler, erkek bebek beklediklerini söyledi.
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Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler önceki gün talihsiz bir olay yaşadı.
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Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey'i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.
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