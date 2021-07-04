Berfu Yenenler: Küçük memelerimle de çok mutluyum!

"Meme bunlar küçük de olur büyük de…"

Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!