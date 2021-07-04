Berfu Yenenler: Küçük memelerimle de çok mutluyum!
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'den kendisini eleştiren ve 'küçük memeli' diyen takipçisine 'Küçük memelerimle çok mutluyum' diye cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler de benzer şekilde takipçisinin eleştirisine, eşi kadar sakin kalamayarak tepki verince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı. İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:
"Meme bunlar küçük de olur büyük de…"
Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!
Eser Yenenler eleştiriyi kaldıramadı!
Berfu Yenenler takipçisine sakince cevap verirken, oyuncu Eser Yenenler, sosyal medyada kendisi hakkında eleştiri yapan takipçisini ifşaladı. Yenenler bu tavrıyla sosyal medyada eleştiri aldı.