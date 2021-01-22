Berfu Yenenler hamilelik pozuyla tepki çekince demediğini bırakmadı
Hamile olan Berfu Yenenler, Instagram'a yüklediği bir fotoğraf nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, bu esnada hamilelik pozlarını sıklıkla Instagram hesabından paylaşıyor.
Her daim sosyal medyada övgüler alan Berfu Yenenler bu kez ise yapılan bir yoruma bir hayli sinirlendi.
Bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumu Yenenler'in tepesini attırdı.