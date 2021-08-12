Berfu Yenenler eşi Eser'in hastalığını Instagram'dan duyurdu: Eski hayatımıza...
Ünlü komedyen Eser Yenenler, hastanelik oldu. Eşinin rahatsızlandığını öğrenince tatil yaptığı Çeşme'den çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönen Berfu Yenenler, konuyla ilgili Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıklama yaptı
Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapan Berfu Yenenler, eşinin rahatsızlanmasının ardından İstanbul'a döndü. Sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Berfu Yenenler şunları söyledi:
"Bir miktar sıkıntılı günler geçirdik"
"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız.
Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."
Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapan Berfu Yenenler, eşinin rahatsızlanmasının ardından İstanbul'a döndü.