Berfu Yenenler eşi Eser'in hastalığını Instagram'dan duyurdu: Eski hayatımıza...

"Bir miktar sıkıntılı günler geçirdik"

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız.