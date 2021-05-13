Berfu Yenenler Eser Yenenler'e sitem etti taze anne ipleri eline aldı

- Hem ikinci hamilelik süreci ve doğum, hem de Kuzey'in bebeklik dönemi pandemiye denk geldi. Ne öğretti bu süreç size?

B.Y.: Çocukla vakit geçirdiğimiz için çok kötü geçmedi. Evde hem çalışıp hem çocuk büyüttük. O yüzden çok sıkıcı değildi. İkimiz de ev insanı olduğumuz için, hayatımızda çok büyük değişimler olmadı.



