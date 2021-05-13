Berfu Yenenler Eser Yenenler'e sitem etti taze anne ipleri eline aldı
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, birbirinden samimi açıklamalar yaptı.
2019 yılında hayatını tescilli güzel Berfu Yenenler ile birleştiren Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba oldu. İlk çocukları Kuzey gibi ikinci çocukları Mete'nin de babası Eser Yenerler'e benzemesi her hafta magazin gündeminin konuşulan konusu olmuştu. Doğumdan sonra da bu durum kanıtlanmış oldu. İkili, sosyal medyadan takipçileriyle paylaştıkları mutlu ailelerini bir de dile getirdiler.
Günaydın'a röportaj veren Berfu ve Eser Yenerler çifti, samimi açıklamalar yaptı. Evde Berfu'nun sözünün geçtiğini belirten Eser'e eşinden sitem de vardı, mutlu birlikteliklerinin sırları da... İşte o röportajdan dikkat çeken açıklamalar:
- Hem ikinci hamilelik süreci ve doğum, hem de Kuzey'in bebeklik dönemi pandemiye denk geldi. Ne öğretti bu süreç size?
B.Y.: Çocukla vakit geçirdiğimiz için çok kötü geçmedi. Evde hem çalışıp hem çocuk büyüttük. O yüzden çok sıkıcı değildi. İkimiz de ev insanı olduğumuz için, hayatımızda çok büyük değişimler olmadı.
E.Y.: Çocuğumuzun büyümesine, her anına şahit olmuş olduk. O da büyük bir şans.