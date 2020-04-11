Berfu Yenenler düğün itiraflarıyla olay oldu Eser Yenenler ile evli

Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi. Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim. Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser’i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu.