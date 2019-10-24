Berfu Yenenler doğum sonrası haliyle şaşırttı! Eser Yenenler'in eşi
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi, gören yeni anne olduğuna inanamadı.
Geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştiren Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, 2 hafta önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayarak oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından kendisini spora veren Berfu Yenenler, hızla kilo verince herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından fotoğraf payalaşan Berfu Yenenler'i görenler gözlerine inanamadı.
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Berfu Yenenler, ''Bugün Kuzey tam 15 günlük ve eski jeanimin içine girdim yaşasın'' yazarak yaptığı paylaşımla eski haline döndüğünü resmen kanıtladı.
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Doğumun ardından hızla kilo vererek herkesi şoke eden Berfu Yenenler'in hamilelik sonrası bu kadar hızlı kilolarından kurtulması ise herkesi meraklandırdı.
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