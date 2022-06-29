Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar...

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen eğlence programı "Çok güzel hareketler bunlar"da yer almasıyla şöhret kapısını aralayan, sonrasında talk show programı sunan, sahne tozunu yutan Eser Yenenler 2019 yılında, 2015 Türkiye güzellerinden Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutluluklarını oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak hem de oğullarının doğa ile baş başa yaşaması için Kemerburgaz'da, orman içinde lüks bir eve taşınmış, kiranın 4 katına çıkması sebebiyle taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü çift herkesin hayalini kurduğu o ev için "Canlı gibiydi, tilkiler geldi, eşek arıları yuva yaptı" dedi.