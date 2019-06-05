Beren Saat'ten yeni paylaşım! Atiye dizisinin birinci sezon çekimleri tamamlandı

Şu sıralar Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Atiye ile meşgul olan Beren Saat'ten bu iddialara cevap gelmezken yeni dizisinin birinci sezonunun bittiğine dair paylaşımlar geldi. Saat, Netflix'in merakla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimlerinin yapıldığı Adıyaman'dan fotoğraflar paylaştı.