Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya itiraf gibi doğum günü kutlaması bakın ne yazdı
Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Doğulu'nun cevabı gecikmedi.
Şimdilerde Beren Saat ile Bodrum'da hem iş hem tatil için bulunan Kenan Doğulu, 47. yaşına bastı. Beren Saat, eşinin doğum günü kutlamasında gelenek bozmadı. Saat, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla doğum gününü kutladı.
Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Beren Saat altına şu notu düştü:
''Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?''
''Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi?''
''En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba?''