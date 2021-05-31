Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya itiraf gibi doğum günü kutlaması bakın ne yazdı

Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Beren Saat altına şu notu düştü:

''Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?''