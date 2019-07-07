Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu

Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu

Son günlerde Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat yazın tadını çıkarıyor. Saat tatilden bikinili ve makyajsız paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.

Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu - Sayfa 1

Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat Alaçatı'da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımına beğeni yağdı

18
Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu - Sayfa 2

Rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen oyuncu bir süredir kafa dağıtmak için tatilde...

28
Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu - Sayfa 3

Güzel oyuncu Beren Saat Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Saat'in paylaşımına anında beğeni yağdı.

38
Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım Olay oldu - Sayfa 4

İşte güzel oyuncunun Instagram paylaşımlarından bazıları

48