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Beren Saat'in taytı Twitter'ın diline düştü! İşte Beren'i kızdıracak paylaşımlar

Netflix'teki Atiye dizisiyle ekranda olan Beren Saat, tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat sık sık evliliğinin üzerine dolaşan kara bulutlar ile gündeme gelirken bu defa herkesi şaşırttı. Beren Saat uzun zaman sonra evliliği dışında bir konuyla magazin gündemine damga vurdu.

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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Atiye'nin yıldızı Beren Saat bu defa hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 

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Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Beren Saat giyim tarzı ve saçları ile sosyal medyanın diline düştü.

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Beren Saat önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kuaföre uğrayan Beren Saat'in taytı dikkatlerden kaçmadı.

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