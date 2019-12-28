Beren Saat'in sevişme sahnesine Kenan Doğulu'dan yorum

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk sekiz bölümü dün yayınlandı. Dizinin ilk bölümüne Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri damga vururken, Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'a destek mesajı geldi.