Beren Saat'in sevişme sahnesine Kenan Doğulu'dan yorum
NETFLİX'de yayınlanmaya başlayan ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk bölümüne damga vuran Beren Saat'in sevişme sahnesine eşi Kenan Doğulu'da yorum geldi.
Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk sekiz bölümü dün yayınlandı. Dizinin ilk bölümüne Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri damga vururken, Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'a destek mesajı geldi.
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Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye sevenleriyle buluştu. Dizinin ilk bölümüne Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri damga vurdu.
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Sevişme sahneleri hakkında ne düşündüğü merak konusu olan Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Kenan Doğulu, Instagram hesabının hikaye bölümünden Atiye'nin afişini paylaşıp, "Heyecanla beklediğimiz 'Atiye' yayında" yorumunda bulundu.
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