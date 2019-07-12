Beren Saat'in göğüs ucu göründü kıyafet tercihi olay oldu!
Son günlerde şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliği bitme noktasına geldiği iddia edilen güzel oyuncu Beren Saat magazincilere yakalandı. Beren Saat'ın göğüs ucunun görünmesi ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Parmak ısırtan oyunculuk performansının yanı sıra doğal güzelliği ile de her zaman konuşulan Beren Saat'in başı son günlerde magazinciler ile dertte. Kenan Doğulu ile evliliğinde fırtınalar yaşayan ve boşanacakları iddia edilen Beren Saat geçtiğimiz günlerde sokakta magazincilere yakalandı.
Bir yandan merakla beklenen Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye için çekimlere devam eden Beren Saat bir yandan da bitme noktasına gelen evliliği ile uğraşıyor.
İnstagram'da kafa karıştıran paylaşımlar yapan Beren Saat'ın gizlice boşandığı ise gelen dedikoldular arasında. Bu iddiaları güçlendiren en büyük etken ise Beren Saat'in Kenan Doğulu olmadan yalnız tatile çıkması ve Doğulu'yu Harbiye konserinde dinlemeye gitmemesi.
Son olarak evlilik bilmecesi ile kafaları karıştıran Beren Saat arkadaşı ile bir cafeden çıkarken magazincilere hazırlıksız yakalandı. 2014 yılında büyük bir aşkla nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Saat'in açıklamalarından çok kıyafeti dikkat çekti.