Beren Saat'in göğüs ucu göründü kıyafet tercihi olay oldu!

Parmak ısırtan oyunculuk performansının yanı sıra doğal güzelliği ile de her zaman konuşulan Beren Saat'in başı son günlerde magazinciler ile dertte. Kenan Doğulu ile evliliğinde fırtınalar yaşayan ve boşanacakları iddia edilen Beren Saat geçtiğimiz günlerde sokakta magazincilere yakalandı.