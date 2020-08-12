Beren Saat'in başrolde olduğu Atiye dizisinin çekimleri tehlikede! Yazar isyan etti
Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı Atiye dizisi mahkemelik oldu, çekimler tehlikeye girdi.
Netflix'in merakla beklenen Türk dizilerinden biri olan atiye, yayımlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesini peşine taktı. Şimdiler yeni sezon çekimleri başlayan, seyircinin heyecanla beklediği Atiye'nin yeni sezonu ise büyük bir tehlike altına girdi.
Atiye dizisinin uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş, tanıtım, afiş ve fragman gibi birçok yerde kendi adının yer almadığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizi için OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:
"Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz."