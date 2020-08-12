Beren Saat'in başrolde olduğu Atiye dizisinin çekimleri tehlikede! Yazar isyan etti

Netflix'in merakla beklenen Türk dizilerinden biri olan atiye, yayımlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesini peşine taktı. Şimdiler yeni sezon çekimleri başlayan, seyircinin heyecanla beklediği Atiye'nin yeni sezonu ise büyük bir tehlike altına girdi.