Beren Saat'in başrol oynadığı Netflix dizi Atiye'nin 2. sezonu bakın neden baştan yazılıyor
Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin başrolünde yer alan Beren Saat, dizinin ikinci sezon senaryosunu beğenmeyince senaryo yeniden yazılmaya başlandı.
Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin başrolünde Beren Saat yer alıyor. Dizide özel güçleri olan gizemli bir kadını canlandıran Beren Saat’e başrollerde Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger eşlik ediyor.
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Birinci sezonu çekilen dizinin ikinci sezon hazırlığı sürüyor. Posta’nın haberine göre, Beren Saat yeni bölümlerin senaryosunu okuduktan sonra değişiklik istedi.
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Senaristler, Beren Saat’in beğenmediği sahneleri yeniden kaleme almaya başladı.
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Şengür Boybaş’ın ilk romanı Dünyanın Uyanışı’ndan uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ile Gönenç Uyanık oturuyor.
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