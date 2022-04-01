Beren Saat'in başörtüsü sözleri Şükriye Tutkun'u çileden çıkarttı: Tecavüzü alkolü özendirdi iç çamaşırı diye...

Birazcık da Doğu’ya bakalım: Saat "Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor." demişti.