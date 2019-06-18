Beren Saat'i aldattığı söyleniyordu! Kenan Doğulu'dan 'boşanma' açıklaması
Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı haberleri uzun zamandır gündemi meşgul ederken ortaya atılan aldatma iddiasının ardından Kenan Doğulu ilk defa konuştu.
2014 Yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacakları iddiaları gündeme otururken Saat'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı doğum günü mesajındaki bazı imalar Doğulu'nun Beren Saat'i aldattığı yönünde yorumlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu, Bebek Şenliği'nde sahne aldı. Şarkıcı konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beren Saat ile boşanacakları söylenen Kenan Doğulu, konuyla ilgili konuştu.
Şarkıcı, son dönemde eşi Beren Saat'le çıkan boşanma haberlerine, "Benim tarzımı biliyorsunuz, o yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'i aldattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddianın kaynağı olarak da Beren Saat'in paylaşımında yer alan ihanet iması gösterilmişti.