Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor sızan fotoğraf kriz çıkardı!
Güzel oyuncu Beren Saat'in şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde son günlerde kara bulutlar dolanıyor. Hatta çiftin gizlice boşandıklarını söyleyenler bile var. İki taraftan henüz resmi bir açıklama gelmese de ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf günün konusu oldu.
Yaptıkları, kafa karıştıran paylaşımları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile Beren Saat son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Dillere destan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.
Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri tam gaz devam ediyor. Dizisi merakla beklenen Beren Saat'in özel hayatını da magazin basını çok yakından takip ediyor.
Eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Beren Saat evleri ayırmış ve kendine özel bir daire tutmuştu. Bu haberin ardından çiftin aralarının iyice açıldığı hatta gizlice boşandıkları bile iddia edilmişti.
İki tarafında sessiz kalması resmi bir açıklama yapmaması kafaları karıştırmış ayrılık iddialarını daha da güçlendirmişti.