Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor sızan fotoğraf kriz çıkardı!

Yaptıkları, kafa karıştıran paylaşımları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile Beren Saat son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Dillere destan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.