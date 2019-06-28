Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma iddialarına Serpil Doğulu'dan cevap geldi

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, ortak bir arkadaşlarının evlerinde tesadüfen denk gelmiş ve tanışmışlardı. İkili, aşka dönüşen ilişkilerini 2014 yılında nikah masasına taşıyarak dünyaevine girmişlerdi. Fakat bir süre sonra ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşmaya başladığı söylenmişti. Bu iddialar hız kesmeden devam ederken Saat'in sosyal medya paylaşımları ise gündeme bomba gibi düşmüş ayrılık iddialarını güçlendirmişti.