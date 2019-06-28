Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma iddialarına Serpil Doğulu'dan cevap geldi
Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkındaki boşanma iddiaları hız kesmezken Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'dan gelen bomba açıklama gündeme oturdu. Serpil Doğulu, ayrılık iddialarına bakın ne cevap verdi.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, ortak bir arkadaşlarının evlerinde tesadüfen denk gelmiş ve tanışmışlardı. İkili, aşka dönüşen ilişkilerini 2014 yılında nikah masasına taşıyarak dünyaevine girmişlerdi. Fakat bir süre sonra ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşmaya başladığı söylenmişti. Bu iddialar hız kesmeden devam ederken Saat'in sosyal medya paylaşımları ise gündeme bomba gibi düşmüş ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Beren Saat'in son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise evliliklerindeki sorunları gün yüzüne çıkarmıştı. Saat'in Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için paylaştığı fotoğrafların altına düştüğü not herkes tarafından günlerce konuşulmuş, nottaki bazı cümleler Kenan'ın Beren'i aldattığına yorulmuştu.
Boşanma iddialarının gündeme geldiği ilk zamanlarda da Beren Saat'in Doğulu'nun annesi ile anlaşamadığı hatta ikilinin bir markette kavga ettiği iddia edilmişti.
Dün gece Harbiye'de konser veren Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, oğlunu yalnız bırakmayarak konserdeki yerini aldı. Anne Doğulu, Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında çıkan boşanma ve aldatma iddialarına da yanıt verdi.