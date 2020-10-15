Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan sürpriz karar harekete geçtiler

Altı yıldır Kenan Doğulu’yla evli olan oyuncu, şunları söylemişti:

''Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik.''