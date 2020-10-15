Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan sürpriz karar harekete geçtiler
Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile beraber stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de düet sürprizi yapacak.
Beren Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak. Saat, daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, İkili düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçecek.
Saat "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek projesinin sinyalini vermişti.
Evliliğinde boşanma aşamasına geldikleri ve daha sonra vazgeçtikleri haberleriyle gündemde olan Beren Saat, verdiği röportajda, evliliğiyle ilgili konuşmuştu.
Altı yıldır Kenan Doğulu’yla evli olan oyuncu, şunları söylemişti:
''Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik.''