Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma haberini doğrulayan gelişme!
Ünlü oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden gelen son haber boşanma söylentilerini doğrular nitelikte oldu. Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrı ayrı gittiler.
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliklerinin üzerinde uzun bir süredir dolanan kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. 2014 Yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çift için uzun zamandır boşanacakları söyleniyor. Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları da bu iddiaları güçlendiriyor.
Beren Saat'in Doğulu'nun doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulmuş ve boşanma iddialarının yanı sıra Doğulu'nun Beren'i aldattığı da iddia edilmişti. Saat, doğum günü mesajında ''Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.
Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte.
Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten.