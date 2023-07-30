Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu! 9. yıllarını kutladılar...
Beren Saat-Kenan Doğulu evliliği dokuzuncu yılını doldurdu. Tatilde sakatlanan ve koltuk değnekleriyle dolaşan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun kendisini öptüğü bir fotoğrafı, "9'uncu yılımız kutlu olsun sevgilim" sözleriyle paylaştı.
2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, 9'uncu yıldönümlerini kutluyor. Sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Saat, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.
Kenan doğulu-Beren Saat evliliği, 9 yılda büyük badireler atlattı. Beren Saat'in Doğulu'nun annesiyle yaşadığı sorunlar sık sık boşanıyorlar haberlerine konu olmuştu.
Çift, daha önce evliliklerinde kriz yaşamıştı. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:
"Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı."