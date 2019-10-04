Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisinde yeni gelişme Dj Maga ile görüntülenmişti

2014 Yılında romantik bir düğünle hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinde uzun bir süre kara bulutlar gezinmiş, ortaya skandal iddialar atılmıştı. Son olarak Fransız DJ Maga ile görüntülenen Beren Saat'in Doğulu'yu aldattığı, Maga ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ki Doğulu ve Saat arasında yeni bir gelişme yaşandı.