Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisinde yeni gelişme Dj Maga ile görüntülenmişti
Fransız DJ Maga ile adı aşk dedikodularına karışan Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
2014 Yılında romantik bir düğünle hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinde uzun bir süre kara bulutlar gezinmiş, ortaya skandal iddialar atılmıştı. Son olarak Fransız DJ Maga ile görüntülenen Beren Saat'in Doğulu'yu aldattığı, Maga ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ki Doğulu ve Saat arasında yeni bir gelişme yaşandı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma haberlerinin ardından ortaya atılan iddalar herkesin kafasını karıştırmış bir de üstüne Saat'in Doğulu'nun doğum gününde yazdığı not ortalığı iyice karışmıştı.
Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun doğum gününde yazdığı mesajda ''Masumiyetini kaybettin'' demesi Doğulu'nun Saat'i aldattığı yönünde düşündürürken Saat'in DJ Maga ile görüntülenmesi asıl masumiyetini kaybedenin Beren Saat'in olduğunu düşündürüyordu ki yeni gelişme bu iddiaları alt üst etti.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Doğulu ile oturduğu evden ayrılarak yalnız yaşamaya başlayan Beren Saat, bir hafta önce yeniden eski evine geri döndü.