Beren Saat ve Kenan Doğulu 'boşanmıyoruz' mesajını bakın nasıl verdi

Ferruh Taşdemir ve Eftelya Kökbudak'ın düğününe, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. çiftin şahitliğini Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı. Bir ömür mutluluğa evet diyen çifte imzalar atıldıktan evlilik cüzdanını Ajda Pekkan teslim etti.