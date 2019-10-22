Beren Saat ve Kenan Doğulu 'boşanmıyoruz' mesajını bakın nasıl verdi
Boşanacakları söylenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, 'boşanmıyoruz' mesajını çelenk ile verdiler.
Uzun zamandır boşanacakları söylenen, son gelen haberle hayranlarını sevindiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz gün gerçekleşen yapımcı Ferruh Taşdemir ile 6 yıldır birlikte olduğu Eftelya Kökbudak'ın düğününe yolladıkları çelenkle 'boşanmıyoruz' mesajı verdiler.
Ferruh Taşdemir ve Eftelya Kökbudak'ın düğününe, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. çiftin şahitliğini Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı. Bir ömür mutluluğa evet diyen çifte imzalar atıldıktan evlilik cüzdanını Ajda Pekkan teslim etti.
Düğüne katılamayan Beren Saat ve Kenan Doğulu ise düğün için yolladıkları çelenkle dikkat çektiler.
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ortak çelengini gören sosyal medya kullanıcıları, "Çiçek yoluyla boşanmıyorlar mesajını vermişler" yorumlarını yaptılar.