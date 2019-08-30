Beren Saat ve DJ Maga aşk yaşıyor olay fotoğraflar ortaya çıktı DJ Maga bakın kim

Fotoğraftaki kişinin Beren Saat olduğu iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve herkes fotoğraftaki kadının Beren Saat olduğunu iddia etmişti. Tüm gözler Beren Saat'e çevrilmişken ortaya çıkan diğer fotoğraflar ve ayrıntılar bu iddiaları doğrular nitelikte.