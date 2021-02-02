Beren Saat olay pozla Kenan Doğulu ile tanışmalarını anlattı! Çifte kutlama

"Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz."