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Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Trafikte etrafları sarılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, çiçekçiye verdiği bahşiş şaşırttı.

Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Magazin dünyasının gözde çifti 37 yaşındaki Beren Saat ile 46 yaşındaki Kenan Doğulu, önceki akşam Bebek'te sahil turundaydı. İkilinin neşeli halleri gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.

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Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Bebek'te sıkışan trafikte, otomobillerinin içerisinde objektiflere takılan Kenan Doğulu ile oyuncu eşi Beren Saat'in etrafını bir anda çiçekçiler sardı.

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Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Camını açarak gazetecilerle sohbet eden çift, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktık. Sahil turu atıp, deniz havası alalım dedik" şeklinde konuştu.

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Beren Saat Kenan Doğulu'nun trafikte etrafları sarıldı! Bakın ne kadar bahşiş verdi

Aracın üzerine demet çiçek bırakıp, camlara da gül yaprakları atan çiçekçiler, bir anda ünlü popçunun şarkılarını söylemeye başladı.

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