Beren Saat Kenan Doğulu ile yılbaşı planını anlattı dileği ise herkesle aynı
Beren Saat Etiler'de kameraların objektifine takıldı. Kenan Doğulu ile yılbaşı planını anlatıp yeni yıl dileğini söyledi.
Son zamnların çok konuşulan ismi Beren Saat, geçtiğimiz gün Etiler'de trafikteyken basın mensuplarının kamerasına takıldı. Gazeteciler ile kısa bir sohbet eden Saat, Kenan Doğulu ile yılbaşında evde olduklarını söyledi.
Beren Saat, evliliklerindeki çatlakları bir bir kapattığı eşi Kenan Doğulu ile yılbaşı planına dair "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi.
Beren Saat, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.
Öte yandan geçtiğimiz yıl şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat, katıldığı programda merak edilenleri anlatmıştı. Saat, "Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: