Beren Saat Kenan Doğulu ile evliliğini ilk kez anlattı bakın olay cümleleri neden söylemiş

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliğindeki tüm krizleri ve yazdıklarını şu sözlerle anlattı:

Evlilikte insanlara başka bir rol yükleniyor: ''Ben evlenmeden önce de şöyle düşünüyordum. Belki benim ailemin çok mutlu bir evliliği olmadığı için. ‘Evlilik değil aşk’ diyordum Kenan’a. Esas olan aşk. Bence her zaman aşk, evlilikten daha önemli. Evlilikle beraber insanlara başka bir rol yükleniyor. Başka bir şeyi temsil etmen gerekiyor. İnsanlar daha çok dahil oluyor. O da galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor.''