Beren Saat Kenan Doğulu ile evliliğini ilk kez anlattı bakın olay cümleleri neden söylemiş
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı evlilik krizlerine dair ilk kez bu kadar net konuştu. Beren Saat, ''Beceremediğimiz evlilik olsun'' cümlesine de açıklık getirdi.
2014 yılında Kenan Doğulu ile hayatını birleştiren Beren Saat, evlilik sürecinde Doğulu ile yaşadıkları krizlere dair ilk kez bu kadar net konuştu. Saat, YouTube'da yayımlanmaya başlayan Yeniden TV'nin ilk konuğu oldu ve Ayşegül Doğan'ın sorularını yanıtladı.
Boşanma haberlerinin yanı sıra Beren Saat, Kenan Doğulu için sosyal medyada paylaşımlar yaparken altına düştüğü notlarla çok konuşuldu. Son olarak ise bu fotoğrafı paylaşarak ''Beceremediğimiz evlilik olsun'' deyince yeniden boşanma iddiaları ortaya çıktı.
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliğindeki tüm krizleri ve yazdıklarını şu sözlerle anlattı:
Evlilikte insanlara başka bir rol yükleniyor: ''Ben evlenmeden önce de şöyle düşünüyordum. Belki benim ailemin çok mutlu bir evliliği olmadığı için. ‘Evlilik değil aşk’ diyordum Kenan’a. Esas olan aşk. Bence her zaman aşk, evlilikten daha önemli. Evlilikle beraber insanlara başka bir rol yükleniyor. Başka bir şeyi temsil etmen gerekiyor. İnsanlar daha çok dahil oluyor. O da galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor.''
Bu artık değerini kaybetmiş bir haber: ''Biz ayrılmıyorken de ayrılık haberleri yapılıyordu, problemler yaşadığımız dönemlerde de. Bu artık değerini kaybetmiş bir haber. Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık.''