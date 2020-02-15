Beren Saat Kenan Doğulu evliliğinde kriz iddiaları çıktı bu sefer net konuştu
Beren Saat'in Kenan Doğulu ile olan evliliğindeki yine kriz ile gündeme geldi. Kenan Doğulu, bu sefer çıkan haber hakkında konuşmaktan kaçmadı, iddialara gülerek cevap verdi.
2014 yılında mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Beren Saat ve Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl oldukça zorlu zamanlar geçirmiş, ikilinin evliliklerinde çatlaklar oluşmuştu. 2019 yılının sonlarına doğru ise evliliklerini ancak toparlayabilen ünlü çiftin, yeniden evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi.
Özel hayatları ile ilgili konuşmayan ve evliliklerine ihanetin karıştığı söylenen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, iddialar karşısında genel olarak sessiz kaldı. Doğulu ise bu sessizliği bozan kişi oldu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Uçankuş'a konuşan Doğulu, "Yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. Evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz" ifadelerini kullandı.