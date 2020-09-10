Beren Saat isteyince Netflix kuralını bozdu! Atiye'nin 2. sezonundaki istek herkesi şaşırttı
Göbeklitepe'den Nemrut'a uzanan bir hikayeyi anlayan Atiye dizisinin 2. sezonuyla ilgili Beren Saat'in isteği Netflix yönetimini şaşırttı.
Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur’u buluşturan Atiye dizisinin ikinci sezonu seyirci tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezonun günler kala bir gerçek ortaya çıktı.
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Atiye dizisinin ikinci sezonunun tüm bölümleri, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix’te yerini alacak.
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Takipçileri tarafından merakla beklen dizi, Netflix’in diğer orijinal yapımlarının aksine cuma günü değil, perşembe günü yayınlanacak.
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Dizinin perşembe günü yayınlanmasıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
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