Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan boşanma sinyali! 5. evlilik yıldönümlerinde sessizlik
2014 yılında evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, evlilik yıldönümlerinde ilk kez sessiz kaldı. Çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşmaması, ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
Los Angeles'daki Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 yılında hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerindeki dalgalanmaların ardından dün 5. yıllarını geride bıraktılar.
Ancak geçtiğimiz yıl dönümlerinde birbirlerini paylaşıp aşk dolu sözler yazan Saat ve Doğulu çifti, önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadılar.
Evliliklerinde sorun devam ediyor mu?: Magazin kulisleri ve çiftin sosyal medyadaki takipçileri, bu sessizliği hiç hayra alamet görmedi. Bu durum, 'evliliklerindeki sorun devam ediyor mu?' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.
Beren Saat ortalığı karıştırdı: Ünlü çiftin evliliklerindeki kriz, Beren Saat'in kendi doğum günü olan 26 Şubat'ta paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı. Instagram sayfasında siyah beyaz makyajsız bir fotoğrafını paylaşan Saat, altına şu ilginç notu düşmüştü: