Beren Saat iklim elçisi seçildi gündeme ilişkin mesajları olay 'Öğrenciler derslere aç giriyor'
Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda iklim elçisi seçilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun gündeme ilişkin mesajları gündeme bomba gibi düştü.
Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda İklim Elçisi seçildi. Plaketi aldıktan sonra konuşma yapan Saat, eğitim sistemi, başörtüsü ve siyaset hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin sanatta ve sporda kan kaybettiğini söyleyen oyuncu, "Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor" dedi.
Başkentte düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, "İklim Elçisi" plaketi verildi.
Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat, konuşmasıyla da sosyal medyada adından söz ettirdi.
"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat şunları söyledi:
"Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık.