Beren Saat gözyaşlarını tutamadı nedeni ise herkesi üzdü
Sürekli Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat, dün gözyaşlarını tutamadığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Uzun zamandır boşanacağı konuşulan güzel oyuncu Beren Saat, sabaha karşı yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Saat geçtiğimiz aylarda kaybettiği yakın dostu fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in çektiği videosundaki bebekle poz vererek arkadaşını bir kez daha andı.
Elinde gelin bir bebekle selfie çekilen Beren Saat, yaptığı paylaşımın altına geçen haziran ayında hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'i etiketleyerek İngilizce olarak "I got your doll tonight" (Bu gece bebeğini aldım) notunu düştü.
Beren Saat'in 10 yıllık dostu Aykut Cömert, 6 Haziran'da kanserden vefat etmişti. Saat'in arkadaşından gelen bebeği aylar sonra teslim aldığı için ağladığı ve bu anları takipçileriyle paylaştığı düşünüldü.
Beren Saat dostu Aykut Cömert'in ölümünün ardından ise şu paylaşımda bulunmuştu: ''Beren Saat, ''Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor.