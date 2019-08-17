Beren Saat gözyaşlarını tutamadı nedeni ise herkesi üzdü

Beren Saat dostu Aykut Cömert'in ölümünün ardından ise şu paylaşımda bulunmuştu: ''Beren Saat, ''Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor.