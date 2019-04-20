Beren Saat fotoğraf paylaştı olay oldu hemen sildi

Dillere destan güzellikleriyle boy gösteren ünlülerin makyajsız halleri, şaşırtıcı olduğu kadar korkutucu da oluyorlar. Ekranlardan kimi zaman hayran hayran izlediğimiz sanatçılar, makyajsız görüntüleriyle tanınmayacak hale geliyor. Son örnek oyuncu Beren Saat oldu. Ünlü oyuncu Beren Saat'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı.