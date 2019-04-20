Beren Saat fotoğraf paylaştı olay oldu hemen sildi
Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabında makyajsız fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada olay oldu. Beren Saat yorum ve beğeni fotoğrafı kısa süre sonra sildi.
Dillere destan güzellikleriyle boy gösteren ünlülerin makyajsız halleri, şaşırtıcı olduğu kadar korkutucu da oluyorlar. Ekranlardan kimi zaman hayran hayran izlediğimiz sanatçılar, makyajsız görüntüleriyle tanınmayacak hale geliyor. Son örnek oyuncu Beren Saat oldu. Ünlü oyuncu Beren Saat'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı.
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Beren Saat, Saat, makyajsız fotoğrafını yayınladı. Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Ancak Saat, kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.
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Gizem Karaca
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Gizem Karaca
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