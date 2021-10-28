Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü
Doğallığıyla ve yıllardır yüzüne herhangi bir işlem yaptırmamasıyla bilinen Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi, ayrık olan ön dişlerini yaptırdı. Hayranları “Doğallığını bozdun” şeklinde yorumlar yazdı.
Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü... Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Hayranları "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazdı. Bazı takipçileri ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.
Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat, yıllardır diğer meslektaşlarının aksine yüzüne hiçbir işlem yaptırmamasıyla tanınıyor. Ünlü oyuncu yüzünde ilk kez radikal bir değişikliğe imza attı.
Dişlerinin arasını kapattıran Beren Saat, objektiflere de gülerken ilk pozunu verdi. Ekranın en güzel kadınları arasında gösterilen Saat'in yeni hali hayranlarını da ikiye böldü.