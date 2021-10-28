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Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Doğallığıyla ve yıllardır yüzüne herhangi bir işlem yaptırmamasıyla bilinen Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi, ayrık olan ön dişlerini yaptırdı. Hayranları “Doğallığını bozdun” şeklinde yorumlar yazdı.

Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü... Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Hayranları "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazdı. Bazı takipçileri ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.

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Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.

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Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat, yıllardır diğer meslektaşlarının aksine yüzüne hiçbir işlem yaptırmamasıyla tanınıyor. Ünlü oyuncu yüzünde ilk kez radikal bir değişikliğe imza attı.

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Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Dişlerinin arasını kapattıran Beren Saat, objektiflere de gülerken ilk pozunu verdi. Ekranın en güzel kadınları arasında gösterilen Saat'in yeni hali hayranlarını da ikiye böldü. 

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