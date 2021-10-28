Beren Saat dişlerini yaptırdı sosyal medyada hayranları ikiye bölündü

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat, yıllardır diğer meslektaşlarının aksine yüzüne hiçbir işlem yaptırmamasıyla tanınıyor. Ünlü oyuncu yüzünde ilk kez radikal bir değişikliğe imza attı.