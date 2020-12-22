Beren Saat Belçim Bilgin pozlarıyla mest etti yılda 4 kez yayımlanan dergiye özel
Belçim Bilgin ve Beren Saat,yılda dört kez yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti. İkili, birbirinden güzel pozlarıyla büyüledi.
15 yıldır arkadaş olan iki ünlü oyuncu Beren Saat ile Belçim Bilgin, yılda dört kez yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.
Saat, yakın arkadaşı Bilgin ile ilgili "İkimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup" ifadelerini kullandı.
Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat, sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:
''Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup."
"Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen…"