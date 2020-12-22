Beren Saat Belçim Bilgin pozlarıyla mest etti yılda 4 kez yayımlanan dergiye özel

Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat, sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:



''Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup."