Beren Saat bakın kimi örnek alıyor paylaşımıyla ortaya çıktı
Son olarak Atiye dizisiyle tüm ilgiyi üzerine çeken Beren Saat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla farkını ortaya koydu.
Netflix'in herkes tarafından ilgiyle izlenen dizisi Atiye'deki başarısıyla herkesin takdirini toplayan Beren Saat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımıyla da farkını ortaya koydu, Saat'in paylaşımına beğeni yağdı.
Beren Saat, Sabiha Gökçen'i idol olarak gördüğünü söyleyerek paylaşımının altına şu notu düştü:
''Dünyanın ilk kadın savaşçı pilotu Sabiha Gökçen, bir Türk kadınıydı. O kimsesizdi. Atatürk, evlat edindi. Genç kadınların, Sabiha Gökçen’in hikayesini izlemesini isterim.''
Saat, kendini en güçlü hissettiği kadın rolünün “Benim Dünyam” filmindeki karakteri olduğunu belirtti. Helen Keller’ın hayat hikayesinden ilham alınarak çekilen bu filmdeki rolünün kendisini değiştirdiğini ifade etti.
Peki, Beren Saat kimdir?
Beren Saat üniversite öğrenimini Başkent Üniversitesi’nde gördü. 2004 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Aynı yarışmada Engin Akyürek de yarışmış ve erkeklerde birinci olmuştu. Beren Saat’in ilk dizi projesi Aşkımızda Ölüm Var oldu.