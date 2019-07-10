Beren Saat 'Asla sevmeyin' diyerek paylaştı! Kenan Doğulu'ya olay gönderme
Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden Saat'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Saat, öyle bir paylaşımda bulundu ki herkes Doğulu'ya gönderme olarak algıladı.
Magazin gündeminde çok uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Her sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Beren Saat'in yine bir Instagram paylaşımı olay oldu.
Oscar Wilde'in, "Never love anybody who treats you like you're ordinary" cümlesini sosyal medya hesabından paylaşan Beren Saat, kısa süre içerisinde gündem oldu. Beren Saat'in, "Asla sana sıradanmışsın gibi davranan birini sevme" anlamına gelen bu cümleyi paylaşması, Kenan Doğulu'ya gönderme olarak yorumlandı.
Ünlü çiftin haklarında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz günlerde oğlu Kenan Doğulu'nun Harbiye konserini izlemeye gelen anne Serpil Doğulu, bir boşanma açıklamasında bulunmuştu.
Serpil Doğulu, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacaklarına haberlerine karşılık, ''Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..." demişti.